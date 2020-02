Pelonzi-Zannola: soddisfatti per voto unanime proposta stazione ‘Giardino di Roma’

Roma – “Esprimiamo soddisfazione per il voto unanime dell’Assemblea capitolina favorevole alla realizzazione della stazione ferroviaria ‘Giardino di Roma’ lungo la linea Roma-Lido. Si tratta di un’opera fondamentale che colleghera’ una parte importante del XIII municipio a Ostia e al centro di Roma”.

“Il grande lavoro, svolto dal nostro partito insieme al comitato di quartiere, ha presmesso di ottenere un grande risultato che dara’ accesso alla metropolitana di superficie a migliaia di cittadini del nuovo quartiere ‘Giardino di Roma’, sorto tra la Cristoforo Colombo e la via Ostiense. La fermata ‘Giardino di Roma’ che era stata gia’ programmata nel PRG del 2003 non era stata ancora finanziata”.

“Con il voto odierno si vincolano circa 2,4 mln di euro per il piano casa, relativi agli oneri di urbanizzazione, e 1,2 mln di euro per la realizzazione dell’infrastruttura. Ora servono tempi rapidi per la progettazione e la realizzazione”. Cosi’ in una nota il capogruppo Giulio Pelonzi e il consigliere del Pd capitolini Giovanni Zannola.