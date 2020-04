Penna: Mercato Sociale è aiuto a famiglie in difficoltà

Roma – “Nuova iniziativa del Municipio X. Sulla scia della gia’ collaudata ‘Centrale della Solidarieta” ha aperto, sul territorio del litorale, il primo Mercato Sociale di Roma Capitale. L’iniziativa consente di distribuire alimenti alle famiglie in difficolta’ e verra’ affiancata dalla distribuzione di card con punti per fare la spesa a nuclei familiari nelle stesse condizioni che verranno individuati attraverso i servizi sociali”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Carola Penna.

“Sara’ una card ricaricabile in cui i punti verranno caricati in base al tempo che le persone dedicheranno a lavori socialmente utili per la citta’. I progetti di lavoro avranno durata determinata in 3, 6, o 12 mesi e prevedono corsi di formazione, soprattutto per chi verra’ impiegato in attivita’ all’interno del mercato sociale. Con la card potranno essere acquistati generi alimentari di prima necessita’ come pasta, olio o latte in polvere e pannolini- prosegue Penna- Abbiamo messo a sistema misure di sostegno, da quelle nazionali come il Reddito di cittadinanza a quelle locali coniugando gli aiuti con i lavori socialmente utili. Che nessuno debba rimanere indietro lo abbiamo ripetuto tante volte, la differenza e’ nel mettere in pratica cio’ che diciamo”.