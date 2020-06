Penna: Moviement Village esempio di sinergia

Roma – “Oggi in Commissione Turismo, Moda, Eventi e Relazioni Internazionali e’ stato presentato il progetto che, attraverso il cinema su grande schermo, riporta in citta’ i momenti di socialita’ che l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 aveva bruscamente interrotto”. Cosi’ in una nota la presidente della commissione capitolina Turismo e Moda Carola Penna.

“Ho sostenuto con piacere l’iniziativa che realizza un progetto per il territorio, con la partecipazione e l’impegno sinergico di diverse realta’ operanti nel settore dell’industria cinematografica, ognuno nel proprio ambito – continua la consigliera Penna – e rappresenta un fatto assolutamente importante e necessario per la ripresa, per tornare ad una fruizione del cinema che si avvicini all normalita’”. “Un esempio del lavoro che andrebbe sempre portato avanti, in cui ciascuno faccia la propria parte comprese le Istituzioni il cui compito e’ accompagnare i processi in una piu’ ampia visione. Questa estate, a Roma, il cinema sara’ nelle arene”, conclude Penna.