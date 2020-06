Penna: tutti strumenti per mare sicuro con SeaPass

Roma – “Come faccio a sapere quali sono le distanze da rispettare in spiaggia? E come faccio a sapere se ci sono troppe persone? A Roma e’ semplice. Basta consultare una web app che si chiama ‘Seapass – Il mare di Roma’ per conoscere la disponibilita’ dei posti in tempo reale. Una volta arrivati in spiaggia troverete ad aspettarvi delle paline che sono state installate ad indicare aree di 25 metri quadri, spazi in cui possono sostare un massimo di sei persone. Dobbiamo essere responsabili ed evitare gli assembramenti. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo. A Ostia, tra l’altro, e’ stato pedonalizzato anche un tratto del lungomare, dove si potra’ passeggiare o andare in bici mantenendo le distanze di sicurezza richieste”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Carola Penna (M5S).