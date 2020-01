Per pazienti con tumore Banca della Parrucca in Asl e ospedali

Roma – La Regione Lazio, nella Legge di Stabilita’ recentemente approvata, ha stanziato un finanziamento di 450 mila euro per il prossimo biennio (300 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021) destinato all’acquisto di parrucche per i malati oncologici al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli durante le cure.

Viene inoltre istituita la Banca della Parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre Asl e con il coinvolgimento degli Enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, fornira’ gratuitamente le parrucche. Cosi’ in una nota la Regione Lazio.

“E’ un piccolo segnale, fortemente richiesto dalle associazioni dei malati, di vicinanza e supporto in un momento cosi’ difficile come il periodo della malattia- hanno commentato in una nota congiunta l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato e l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli- Oltre a tutte le cure vogliamo alleviare il disagio psicologico che e’ conseguenza della malattia che non solo colpisce il corpo, ma spesso ha conseguenze anche sulla psiche del paziente. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo alle consigliere regionali prime firmatarie dell’emendamento, Michela Di Biase, Sara Battisti e Eleonora Mattia”.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge regionale- conclude la nota- definira’ con una delibera i requisiti e i criteri di priorita’ per l’accesso ai contributi, le modalita’ di presentazione delle domande, i criteri per la realizzazione e i requisiti per l’accesso alla Banca della Parrucca ed infine le modalita’ di coinvolgimento degli Enti del terzo settore.