Percorso Teatro Marcello e Fontana Trevi chiuse al pubblico

Roma – Chiusi a Roma Fontana di Trevi e il percorso pedonale gratuito del Teatro Marcello. Una decisione presa in accordo dal corpo di Polizia locale di Roma Capitale per ottemperare al Dpcm che, oltre a chiudere tutti i luoghi della cultura, vieta gli assembramenti all’aperto per evitare contagi da Coronavirus. Al momento, Fontana di Trevi e’ stata circondata da transenne che chiudono l’accesso al monumento, mentre la piazza e’ rimasta aperta. A quanto si apprende, in accordo con la Sovrintendenza capitolina anche l’ingresso al percorso pedonale intorno al Teatro Marcello sarebbe ora vietato.