Perilli: minacce per ciclabile non fermeranno sua realizzazione

Roma – “Via Tuscolana, come tante altre vie e zone di Roma, avra’ la sua pista ciclabile. Un’opera importante per la mobilita’ sostenibile e la vivibilita’ di una delle arterie principali della capitale”.

Cosi’ in un comunicato il senatore M5S Gianluca Perilli.

“Le intimidazioni subite dall’impresa che sta portando avanti il cantiere sono un atto vile ed inaccettabile.

Ha fatto bene la Sindaca Raggi, che ha ricevuto oggi queste imprese in Campidoglio e garantito un presidio fisso della polizia municipale sui cantieri”.

“Un atto importante per far sentire a chi lavora per Roma la vicinanza dell’amministrazione. E per dire a chi usa violenza per fermare le opere pubbliche e lo sviluppo di questa citta’, che nessuna minaccia potra’ fermare il cammino intrapreso per affermare la legalità”.