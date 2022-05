Peste suina, Odaf: servono segnali concreti per il settore

Roma, 6 mag. – “Chiediamo con urgenza alla Regione Lazio e ai Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di mettere in campo ogni azione possibile per tutela degli allevamenti con particolare riguardo a quelli all’aperto e a quelli che allevano razze autoctone (Casertana e Apulo calabrese). C’è urgenza di dare dei segnali concreti a difesa dell’intero settore che è sempre più in fibrillazione”. E’ quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia (ODAF Roma e provincia) intervenendo sull’emergenza della Peste Suina africana.

“Occorre puntare in questa fase- continua PEZZOLI- sul un rigoroso monitoraggio e sulla vigilanza al fine di circoscrivere il più possibile il diffondersi della peste suina africana”.

Rinnoviamo la disponibilità- conclude PEZZOLI- ad essere parte attiva sui tavoli in regione e ai ministeri. E’ il momento di dare ognuno per le proprie competenza il proprio contributo per arginare una situazione seria”. (Agenzia Dire)