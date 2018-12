Pezzopane: governo conosce richiesta ad Abruzzo su aiuto rifiuti?

Roma – “Il governo e’ a conoscenza della richiesta giunta alla Regione Abruzzo dall’amministrazione di Roma, dopo il rogo dell’impianto Tmb Salario, per un nuovo e ulteriore trasferimento dei rifiuti prodotti nella Capitale? Quale posizione intendo assumere l’esecutivo Lega e M5s, unitariamente, su questo tema cosi’ delicato, per la messa a punto di un sistema integrato dei rifiuti, sapendo che la Regione Abruzzo si fa gia’ carico di prendere una parte di quelli prodotti a Roma?”.

Sono alcune delle domande poste dall’interrogazione di Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Occorre fare chiarezza- spiega Pezzopane- sull’operato delle due forze politiche della maggioranza.

Da un lato, abbiamo l’inefficienza di un movimento come M5s che a Roma sta dimostrando tutta la sua incapacita’ amministrativa e che continuamente chiede aiuto all’Abruzzo; dall’altro, c’e’ la Lega che continua a speculare su una becera propaganda per non affrontare le questioni ma, anzi, tende a farle esplodere. Un esempio? Sul territorio abruzzese i leghisti tuonavano con lo slogan ‘i rifiuti devono restare a Roma, ognuno si tenga i suoi'”.

“” E non solo, la deputata della Lega Elena Lucchini, capogruppo della commissione Ambiente ha presentato una proposta di legge perche’ ogni regione sia autosufficiente. Bene- conclude la deputata Dem- allora il governo si assuma la responsabilita’ di dirlo alla sindaca Raggi. Basta con il doppio gioco. Il governo vuole che l’Abruzzo prenda i rifiuti di Roma?”.