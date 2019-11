Pianese: attenzione a falsi poliziotti, chiedere sempre distintivo

Roma – “Quello dei falsi poliziotti e carabinieri e’ un problema che purtroppo va avanti da anni: alcuni criminali sfruttano la fiducia che i cittadini nutrono verso gli appartenenti alle Forze di Polizia per commettere reati. Spesso le vittime sono persone in tarda eta’, ma non sempre e’ cosi'”. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, commentando la rapina di oggi a Roma nella zona di Valle Fiorita. “Rivolgiamo percio’ ai cittadini un appello affinche’ prendano alcune precauzioni quando si trovano di fronte a una persona senza uniforme che afferma di essere un poliziotto: e’ indispensabile chiedere sempre che vengano esibiti il tesserino e la placca metallica di riconoscimento. Entrambi riportano sia la scritta ben visibile ‘Polizia di Stato’, sia il numero identificativo. Particolarmente importante e’ osservare con attenzione la placca che riporta lo stemma delle Repubblica Italiana: falsificarlo e’ difficile, percio’ anche qualora si dovesse incappare in criminali particolarmente organizzati, difficilmente sul metallo sara’ riprodotto lo stemma. In caso di dubbi, comunque, il consiglio e’ quello di chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112”, conclude.