Piani di Zona, Pd: risposta importante per cittadini trascurati

Roma – “La firma del protocollo di intesa tra Regione e Comune portera’ un enorme vantaggio per i cittadini che abitano nei piani di zona e che per anni sono stati considerati come cittadini di serie B. Costretti a vivere in cattedrali nel deserto, senza opere di urbanizzazione, senza aree verdi, senza servizi per le famiglie e per i bambini. Questo dopo la revoca dei finanziamenti per operatori economici che non hanno rispettato gli impegni presi e’ un altro tassello dell attenzione che l’amministrazione regionale pone verso le periferia abbandonate della citta’ dal governo Raggi. Un risultato che ci riempie d orgoglio perche’ le promesse fatte durante la campagna elettorale del Presidente Zingaretti sono state rispettate e i cittadini sanno che esiste in citta’ una forza politica che mantiene gli impegni ed esprime amministratori dei quali ci si puo’ fidare”. Cosi in una nota Yuri Trombetti, responsabile Pd Roma per le Politiche abitative.