Piazza del Popolo, dopo Centrodestra anche Gilet Arancioni

Roma – I ‘Gilet arancioni’ tornano in piazza. L’appuntamento e’ per domani con un sit-in preavvisato alla Questura, dalle 14 alle 18.30, in piazza del Popolo a Roma. Circa mille persone sono attese nel pomeriggio, nella stessa piazza che la mattina alle 10 ospitera’ la manifestazione del centrodestra ‘L’Italia non si arrende’. L’appuntamento organizzato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia prevede una partecipazione di circa 300 persone. Annunciata la presenza di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.