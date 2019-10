Roma – Sono in corso i lavori di riqualificazione di piazza dell’Acquedotto Alessandrino.

Come dichiarato dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini: “Stiamo sistemando l’arredo urbano della piazza e stiamo effettuando interventi sul verde presente.

Come potete vederenelle immagini pubblicate, i tecnici stanno ripristinando la pavimentazione sostituendo le tavole che si erano rovinate e proseguiremo sistemando tutto l’arredo urbano presente, compresa l’area ludica.

Sono interventi che servono a garantire maggiore sicurezza e fruibilità per tutti coloro che frequentano la zona.

Stiamo lavorando per riqualificare completamente la piazza e renderla un punto di aggregazione per la cittadinanza dopo anni di abbandono”.