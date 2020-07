Pica: accordo tra Associazione Gelatieri e produttori Cerasa Sabina

Roma – “Esprimiamo soddisfazione per l’accordo di filiera siglato tra l’Associazione Italiana Gelatieri presieduta da Vincenzo Pennestri’, e la ‘Cerasa Sabina’, cooperativa di circa 100 produttori frutticoli del territorio che nasce da una esperienza di aggregazione per rispondere ai nuovi problemi produttivi e anche di innovazione. Partnership importante che inaugura oggi stesso ‘La cucina dell’estate. Come fare un gelato eccellente con la nostra frutta di stagione’, il primo di una serie di incontri presso il nuovo spazio food di ‘We-Gil’ a Largo Ascianghi gestito dall’Arsial Regione Lazio, che ringraziamo, e con la preziosa collaborazione di Agrocamera.”

“Il maestro gelatiere Eugenio Morrone, ‘campione del mondo di gelateria 2020’, e Rosario Nicodemo ‘accademico del gelato italiano’ si dedicheranno alla preparazione – a regola d’arte – del sorbetto con cioccolato e cerasa della Sabina, uno dei gusti trend dell’estate. La collaborazione tra l’Aig e i produttori frutticoli segna un nuovo passo all’insegna delle eccellenze italiane e del nostro territorio, un rapporto virtuoso che mette in relazione diretta il comparto del gelato artigianale italiano e il mondo dei coltivatori diretti”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e segretario generale dell’Aig, Associazione Italiana Gelatieri’.