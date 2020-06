Pica: solidarietà a lavoratori discoteche e imprese

Roma – “Come Fiepet-Cofesercenti esprimiamo la nostra solidarieta’ agli imprenditori e ai lavoratori del comparto che afferisce alle discoteche e che riguarda, piu’ in generale, anche tutti gli operatori del settore dell’intrattenimento. Parliamo di un’altra filiera duramente penalizzata dal lockdown: locali chiusi da oltre tre mesi e ancora senza una data certa per la riapertura con i gestori che stanno continuando ad affrontare l’emergenza dei pagamenti per gli affitti, i mutui, le cig per i dipendenti e le manutenzioni delle location. Un settore che rappresenta un volano economico importante, insieme a tutto l’indotto occupazionale che ne consegue e sarebbe una perdita economica e sociale se non s’intervenisse a tutela della filiera”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti.