Pica: stazione Barberini riaperta parzialmente è figuraccia a livello mondiale

Roma – “Appendere oggi in commissione Trasparenza- alla quale abbiamo partecipato come associazione di categoria- che la stazione Metro Barberini, dopo 250 giorni di chiusura per un guasto ad una delle scale mobili, sara’ riaperta solo in uscita e con 4 scale mobili in funzione su sei e’ semplicemente ridicolo”.

“Dalla Giunta Raggi una presa in giro per tutti i commercianti romani del centro storico, che da circa 8 mesi stanno subendo danni economici da questo grave disservizio. Chi risarcira’ adesso gli operatori? Un disagio che, di fatto, proseguira’ visto che si tratta di un’apertura a singhiozzo”.

“La vicenda della Metro Barberini e’ una figuraccia nei confronti del turismo mondiale, una pessima immagine della Capitale rispetto alle altre metropoli europee”. Cosi’ in un comunicato Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti.