Picca-De Angelis: su Cristoforo Colombo vanno sbloccati lavori

Roma – “Il governo sblocchi gli scavi archeologici sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via Malafede e faccia partire i lavori per la realizzazione del sottopasso.”

“Un’opera fondamentale per la viabilita’ dell’intera area, finanziata interamente con fondi pubblici ma che pero’ e’ ferma da anni poiche’ la campagna degli scavi archeologici, autorizzata dalla Soprintendenza nel 2017, non e’ stata ancora ultimata.”

“Per questo la Lega ha presentato un’interrogazione al ministro per i beni e le attivita’ culturali per chiedere di sollecitare gli scavi per l’individuazione dei reperti archeologici e poter proseguire cosi’ i lavori relativi alla costruzione del sottopasso che molti cittadini aspettano da anni.”

“Allo stesso tempo chiediamo che i reperti archeologici ritrovati siano salvaguardati nell’interesse della storicita’ dei luoghi”. Cosi’ in una nota la deputata Sara De Angelis, prima firmataria dell’interrogazione, e Monica Picca, capogruppo della Lega del X Municipio.