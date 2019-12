Piccionetti: presso Nomentana Hospital riabilitazione cardiologica personalizzata

Roma – “L’attivita’ di riabilitazione cardiologica e’ finalizzata al recupero di una qualita’ di vita ottimale, della tolleranza allo sforzo e al trattamento delle complicanze. Per questo qui al Nomentana Hospital affrontiamo non solo il recupero funzionale del paziente ma anche tutto cio’ che concerne gli aspetti medico-clinici di cui ha bisogno”.

Cosi’ all’agenzia di stampa Dire Alessandra Piccionetti, specialista in cardiochirurgia del reparto di riabilitazione cardiologica del Nomentana Hospital a Fonte Nuova, alle porte di Roma. “L’attivita’ di movimento- prosegue l’esperta- e’ composta da tre ore che si svolgono alternate in palestra e in stanza. Ogni terapia e’ personalizzata in base all’operazione a cui e’ stato sottoposto il paziente e alla patologia da cui e’ affetto.”

“In particolare in palestra si svolgono esercizi di gruppo finalizzati al drenaggio delle secrezioni bronchiali per migliorare la respirazione per proseguire con l’aiuto dei macchinari, a cui si arriva dopo una prima fase di recupero funzionale. Parliamo di un cicloergometro a braccia e del tapis roulant. La peculiarita’ della nostra struttura e’ quella di svolgere l’attivita’ di palestra in telemetria. Cio’ vuol dire che i nostri pazienti sono sottoposti a un monitoraggio attraverso un elettrocardiogramma che noi medici possiamo seguire costantemente”.

“I nostri fisioterapisti sono formati per poter leggere l’elettrocardiogramma e sono percio’ in grado di intercettare le principali aritmie che un paziente cardiologico puo’ presentare in modo da poter intervenire tempestivamente o adeguare la terapia al profilo cardiovascolare del paziente. Siamo in grado di capire come si comporta il cuore del paziente sotto sforzo per poter poi stabilire la terapia medica piu’ adeguata. Il paziente cosi’ puo’ tornare a casa con un protocollo ottimizzato che potra’ seguire nella sua vita quotidiana”, conclude Piccionetti.