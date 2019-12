Piccolo: 27esimo bus in fiamme da inizio 2019, manutenzione ferma al palo

Roma – “Il bus che ha preso fuoco stanotte sul GRA, prima di rientrare nell’autorimessa di Tor Vergata e’ il 27esimo dall’inizio del 2019. Il risanamento dell’Atac, che la giunta Raggi ha portato al concordato preventivo, passa per i flambus, la metro a singhiozzo e le stazioni chiuse. L’operato del nuovo management in tre anni ha messo in ginocchio l’azienda capitolina e conseguito risultati non certo invidiabili”. Cosi’ in una nota la consigliera del pd capitolino Ilaria piccolo.