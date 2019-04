Piccolo: a Seul metro porta a Fontana di Trevi, a Roma per l’originale no

Roma – “A Seul, capitale della Corea del Sud, i turisti possono salire sulla metropolitana e scendere alla stazione di Jamsin, per ammirare la Fontana di Trevi il capolavoro del ‘700, abbracciato dalle statue del Bernini. A Roma i turisti possono salire sulla metropolitana e scendere in una stazione lontana dalla fontana di Trevi quella originale, perche’ la stazione Barberini e’ chiusa e non si sa ancora quando riaprira’”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo.

Che poi prosegue: “E mentre la riapertura della stazione Spagna non e’ ancora certa, viste le diatribe fra Atac e Mit, di certo la riapertura di Repubblica prevista per la meta’ di maggio e’ ancora tutta da verificare -spiega la nota di Piccolo-. A Roma nel centro storico la metro non fa fermate e intanto, nel mondo c’e’ chi sfrutta al meglio le potenzialita’ della Citta’ eterna, e ne approfitta a proprio vantaggio. Ai turisti che vogliono raggiungere la piazza che porta il nome di una delle fontane piu’ famose del mondo, conviene prendere la metropolitana di Seul, perche’ a Roma le stazioni sono out e nessuno sa quando riapriranno”.