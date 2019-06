Piccolo: con caldo Roma si presenta come discarica, emergenza sanitaria dietro l’angolo

Roma – “Miasmi e rifiuti da discarica a cielo aperto ecco come si presenta Roma nei primi giorni di caldo estivo. Purtroppo e’ questo il panorama che oggi, gli abitanti e i turisti della citta’ piu’ bella del mondo, si trovano ad osservare. La situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale, non e’ piu’ solo un’emergenza, e’ uno status di degrado permanente che l’amministrazione non riesce a risolvere. Cumuli di spazzatura indifferenziata che giacciono sui marciapiedi e sulle strade, cassonetti dell’umido con i rifiuti organici squagliati dal caldo inesorabile, montagne di scatole e carta riversati in strada come fossero un’installazione artistica, nelle vie della citta’ eterna i cittadini assistono, ogni giorno, ad una surreale mostra di rifiuti unica nel suo genere”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo.

Che poi aggiunge: “una vera vergogna, uno scenario deprimente che con il caldo di questi giorni e’ l’anticamera dell’emergenza sanitaria e che lascia spazio ad un paio di domande: che fine hanno fatto i progetti di ‘rifiuti zero’ riciclo e riuso profusi a piene mani nei mesi passati? E che fine fanno i soldi che i romani versano per la Tari piu’ alta d’Italia? La Giunta 5 stelle, da mesi senza assessore all’ambiente, alle proteste e alle iniziative dei cittadini volenterosi risponde solo con il palliativo della caccia agli ‘sporcaccioni’. Roma da tre anni e’ ostaggio di un’amministrazione che non sa fare il suo mestiere e che cambia manager e assessori come gli abiti e che continua a fare finta che tutto e’ nella norma, senza curarsi delle difficolta’ e dei disagi quotidiani che i cittadini romani sono costretti a vivere”.