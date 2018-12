Piccolo: da 3 anni amministrazione 5S non trova soluzione a autorimozioni

Roma – “Nuovo stallo nell’ormai annosa vicenda delle autorimozioni. Il Campidoglio ha annullato in autotutela la procedura per l’affidamento del servizio, facendo seguito alla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di alcuni operatori del settore. Ora e’ tutto da rifare, con ovvie conseguenze per la sosta selvaggia. Sono ormai 3 anni che un veicolo parcheggiato in disprezzo delle regole non puo’ essere rimosso”.

“E in tutto questo tempo, l’amministrazione 5 stelle non e’ riuscita a chiarirsi le idee e a trovare soluzioni per gestire un servizio essenziale come questo. Abbiamo fatto richiesta di commissione Mobilita’ sul tema oltre un mese fa, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta, segno che la maggioranza su questo problema ha poche idee e molto confuse e quindi preferisce trincerarsi dietro al silenzio”.

“Ora basta, la citta’ attende risposte precise su questo e su altri problemi decisivi. Per l’amministrazione Raggi e’ tempo di prendersi la responsabilita’ di proporre soluzioni: Stefano abbia il coraggio di convocare con urgenza una commissione Mobilita’ sul tema allargata alla presenza dell’assessore Meleo”. Cosi’ in una nota, la consigliera comunale Pd Ilaria Piccolo.