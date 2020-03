Piccolo: De Santis lasci perdere numeri e sanifichi uffici

Roma – “L’assessore De Santis fa finta di non capire. Prima si prende meriti non suoi e poi farnetica su una mia pretesa soppressione di servizi insopprimibili. Caro assessore, le ripeto ancora una volta, interpretando il desiderio di molti dipendenti capitolini che mi hanno contattato e che sono ancora impegnati nei luoghi di lavoro: cerchi di ampliare, se possibile, il numero dei lavoratori in modalita’ ‘agile’ e lasci stare numeri e percentuali. Piuttosto si adoperi per una sanificazione vera di tutti gli ambienti di lavoro e per dotare tutti i lavoratori dei Dpi”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo.