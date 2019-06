Piccolo: flotta bus decimata per mancanza climatizzazione, pazienza è finita

Roma – “Ennesima giornata di passione per i romani, interrotta metro A, nella tratta Subaugusta-Anagnina. Le stazioni della metro Repubblica e Barberini restano inagibili a tempo indeterminato come i 420 milioni di euro per le manutenzioni delle metro messi a disposizione piu’ di un anno e mezzo fa dall’ex ministro ai trasporti Delrio. Da ieri con l’arrivo del caldo la flotta dei bus, gia’ ridotta, risulta decimata a causa degli impianti di climatizzazione non funzionanti per mancata manutenzione”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo.

Che poi prosegue: “il Campidoglio non fa che accumulare ritardi con le convenzioni da stipulare e dimostrare incapacita’ di spendere soldi necessari a servizi fondamentali per la citta’. Il M5S al governo della citta’ e del paese non riesce neanche a dare dignita’ al trasporto pubblico della capitale d’Italia. La pazienza dei romani e’ del tutto esaurita”.