Piccolo: giunta ha dimenticato cimitero Prima Porta, sempre più lasciato a se stesso

Roma – “Il cimitero di Prima Porta e’ stato dimenticato da questa giunta, nessun rispetto, nemmeno per i defunti. Erba che copre le tombe, quasi a nascondere i nomi sulle lapidi, invasione di zanzare e insetti. Cosi’ appare oggi il cimitero piu’ grande di Roma, arrivano continue lamentele da parte di cittadini romani, che andando a fare visita ai propri cari, hanno trovato piu’ di una volta, situazioni di degrado e abbandono”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo.

“La giunta Raggi offende non solo i cittadini romani, ma anche i suoi defunti. Sto predisponendo una interrogazione urgente per sapere quando e come il Campidoglio intende intervenire, anche se non so a chi indirizzarla, poiche’ l’assessore all’Ambiente e’ vacante e non si e’ ancora palesato, dovro’ quindi necessariamente indirizzarla alla sindaca che ne detiene da tre mesi le deleghe”.