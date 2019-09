Piccolo-Palumbo: cimitero Maccarese abbandonato a degrado, da mesi situazione insostenibile

Roma – “Fare visita ai defunti nel cimitero di Maccarese e’ diventata una corsa ad ostacoli. La strada di accesso e’ ormai una discarica a cielo aperto con cumuli di rifiuti, alberi pericolanti, radici che fuoriescono dall’asfalto impedendo la percorribilita’ e il parcheggio. Sporcizia e detriti fanno da corollario ad un luogo che dovrebbe riservare il rispetto per i defunti e per le persone che si recano in visita ai propri cari”. Cosi’ in una nota i consiglieri dem capitolini Ilaria Piccolo e Marco Palumbo.

“Da mesi denunciamo una situazione ormai insostenibile -prosegue la nota-. Non sono bastate le interrogazioni presentate, i continui solleciti e la richiesta di una commissione ad hoc. L’indifferenza della sindaca Raggi al problema sembra insormontabile. Il Campidoglio intervenga sulla manutenzione della strada di accesso al cimitero di Maccarese altrimenti alzi bandiera bianca e dica chiaramente che non e’ in grado di mantenere il dovuto decoro in quel luogo. Se Roma non riesce a garantire un accesso dignitoso al camposanto ubicato ai confini territoriali del comune di Fiumicino, allora ceda la gestione al comune confinante cosi’ come richiesto da anni dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ma senza risposte”.