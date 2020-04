Piccolo: premio 100 euro non erogato per autisti Atac

Roma – “Ci giungono notizie che i dipendenti Atac in servizio nel mese di marzo non hanno ricevuto il premio stabilito dal D.Leg. ‘Cura Italia’. Se cio’ rispondesse al vero sarebbe una grave mancanza da parte dell’Amministrazione e dell’azienda capitolina, anche in considerazione della grave situazione sanitaria in cui i lavoratori sono stati costretti ad operare. Il Decreto suddetto, con riferimento all’art. 63, riconosce un beneficio a coloro che durante l’emergenza, hanno proseguito la loro attivita’ lavorativa.”

“Tra questi anche i lavoratori del trasporto pubblico. Il D.Leg. stabilisce che ‘ai titolari di redditi da lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo riferito all’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese’. Ho quindi predisposto una interrogazione urgente alla sindaca Raggi e alla giunta per conoscere la motivazione della mancata erogazione del premio ai dipendenti Atac e cosa l’Amministrazione e l’azienda intendono fare per ottemperare quanto prima alla disposizione di legge”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo.