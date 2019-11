Piccolo: Raggi deve fare sopralluoghi su buche rattoppate e ormai crateri

Roma – “Con la pioggia incessante di questi giorni le strade di Roma sono di nuovo delle groviere. I rari interventi effettuati nei mesi scorsi durano il tempo di una perturbazione stagionale. L’operazione #stradenuove e’ stata un bluff, inghiottito proprio dalle buche che si riaprono dopo un temporale. Le affermazioni fatte dalla sindaca Raggi all’Assemblea nazionale dell’Anci sulle buche nella Capitale sono totalmente fuori contesto e rasentano il ridicolo. Come si fa a sostenere che c’e’ stata un’inversione di rotta proprio in questi giorni mentre automobilisti, motociclisti e ciclisti sono intenti a contare i danni subiti a causa delle disastrose condizioni del manto stradale? Anziche’ annunciare improbabili inversioni di rotta farebbe meglio ad intervenire immediatamente sulle situazioni di pericolo per l’incolumita’ pubblica che proprio in questi giorni di pioggia si sono moltiplicate all’inverosimile”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo.