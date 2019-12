Roma – “Roma al collasso, citta’ sporca e rifiuti in strada. La sindaca non decide localizzazione impianti e il commissariamento e’ alle porte. Virginia Raggi preferisce le sfilate di moda al Teatro dell’Opera invece di governare la citta’. Irresponsabile!”. Cosi’ in un tweet la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo.