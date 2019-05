Piccolo: Roma metterà su strada bus che non rispondono a normativa, retromarcia su città green

Roma – “Virginia Raggi dribbla le norme europee. Evidentemente in Germania hanno trovato un ente disposto ad essere piu’ tollerante visto che tanto non dovranno circolare nella verde Germania. Cosi’ Roma mettera’ in circolo i bus israeliani che non rispondono alla normativa vigente. La nostra motorizzazione non ha norme ma applica fedelmente quelle vigenti che Atac e la sindaca vogliono aggirare per rimediare all’ennesima gaffe. Insomma, ‘passata la festa, gabbato lo santo’ in barba alle promesse M5S di Roma citta’ green”. Lo scrive in una nota la consigliera del Pd del Comune di Roma Ilaria Piccolo.

“L’escamotage di immatricolare in Germania i bus noleggiati a Tel Aviv, bypassando la Motorizzazione italiana e’ una furbata che non ci saremmo aspettati da una istituzione pubblica che si comporta alla stregua dei tanti furbetti che si aggirano in Italia. Si preferisce cosi’ mettere in circolazione nelle strade della capitale veicoli non rispondenti ai requisiti europei e dello stato italiano perche’ inquinanti. Una scelta improntata alla sciatteria, irrispettosa per la salute dei cittadini e in controtendenza con le scelte di un’azienda che per anni ha seguito scelte ecocompatibili mettendo in circolazione centinaia veicoli a metano, elettrici e filobus. Ora l’ennesima retromarcia della sindaca Raggi a danno dei romani e della loro salute” -conclude Piccolo-.