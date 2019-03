Roma – “Nella Capitale i #bus prendono fuoco e le stazioni metro del centro sono chiuse. I due #Tmb hanno preso fuoco e i #rifiuti sono ovunque. Il presidente dell’Assemblea capitolina e’ agli arresti per corruzione. #Raggi & Co. sono volati in #Qatar”. #27Marzo”. Cosi’, su Twitter, Ilaria Piccolo, consigliera Pd del Comune di Roma.