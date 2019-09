Roma – “Mi dispiace vedere le dichiarazioni frustrate di Maurizio Politi che come uccello del malaugurio spara a zero sull’impegno per Roma del governo giallorosso. La Capitale non rimpiangera’ certo i mojito e i selfie dell’ex ministro Salvini. Politi si rassegni!”. Cosi’ in un tweet il consigliere capitolino del Pd, Ilaria Piccolo.