Roma – “Sui bus #Atac a fuoco, Simioni da’ i numeri: 2018-20, 2019-10. E sarebbe merito del concordato? Fare una buona manutenzione nel 2017 non era la soluzione migliore? Ma per #M5S mettere comunque a rischio la vita dei cittadini lo sbandierano come ottimo risultato!”. Lo scrive su twitter il consigliere Pd del Comune di Roma, Ilaria Piccolo.