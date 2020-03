Piccolo-Zannola: lavoratori Atac in cassa integrazione e Calabrese fa video

Roma – “L’assessore alla citta’ in Movimento della giunta Raggi, Pietro Calabrese, da giorni tace sulla grave situazione di Atac, ma trova il tempo per fare post autocelebrativi sui social condividendo video girati presso i cantieri della metro C. Mentre 4000 lavoratori del Tpl di Roma sono in apprensione per l’incertezza del proprio futuro e dell’azienda di Roma Capitale, Calabrese rassicura i suoi follower raccontando la metro che verra’ come se tutto cio’ fosse frutto del suo operato e non dei provvedimenti del governo che, proprio in soccorso di Roma Capitale, ha evitato il blocco delle talpe sotto i Fori Imperiali.”

“Rammentiamo all’assessore che i video su FB non hanno il potere, men che mai in questa fase di emergenza, di rincuorare proprio nessuno, a maggior ragione i lavoratori di Atac. Oggi, solo grazie ai 240 mln resi disponibili dalla Regione Lazio per il Tpl di Roma i dipendenti della societa’ capitolina, che l’assessore ha tra le sue deleghe di competenza piu’ importanti, hanno meno incertezze sul futuro. Forse, in questi giorni, Calabrese preferisce parlare di metro C, ovvero d’altro, senza per altro offrire nessuna particolare novita’ rispetto a quanto gia’ conosciuto. In questo modo, probabilmente, crede di riempire il vuoto cosmico rispetto i provvedimenti necessari per affrontare questa fase emergenziale, delicata per il futuro di Roma e del suo Tpl”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri del Pd capitolino Ilaria Piccolo e Giovannio Zannola.