Di Pillo: condannare aggressione impiegata, gesto vile

Roma – “Un gesto incivile, violento ed esecrabile”. Cosi’ la Presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, in merito ad un episodio avvenuto questa mattina all’ufficio anagrafico, durante il quale una impiegata e’ stata aggredita da un utente.

Un uomo, con un pugno, ha infranto il vetro dello sportello e l’episodio ha provocato all’impiegata lesioni che hanno richiesto l’intervento al pronto soccorso dell’ospedale Grassi.

“Condanno fermamente il gesto dell’utente- afferma Di Pillo-che lede la professionalita’ del nostro personale. In proposito ho chiesto al dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale di rafforzare la presenza nei nostri uffici degli uomini a sua disposizione. Il nostro personale ha infatti diritto di lavorare in serenita’ ed in sicurezza”.