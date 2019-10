Roma – La Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Pia Melandri, esempio di dedizione al territorio e alla sua storia. Esempio di passione per la cultura intesa come conoscenza. Al compagno di una vita con il quale ha condiviso obiettivi non comuni va la più viva partecipazione a mio nome personale e dell’intera Amministrazione del Municipio X