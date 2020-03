Pirozzi: chiesta distribuzione veloce delle mascherine

Roma – “Oggi ho incontrato gli operatori della Protezione Civile della regione Lazio presso il Centro Funzionale di via Laurentina, dove erano gia’ presenti il ci’vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e all’Assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato. Durante la visita, ho chiesto una rapida distribuzione delle mascherine, dando priorita’ agli operatori che gestiscono l’emergenza, alle associazioni di volontariato che operano sul territorio, alle farmacie rurali, e agli anziani che vivono soli nelle aree interne della regione, obbligati a uscire per le loro necessita’ e agli addetti ai lavori dei negozi di prossimita’ che vendono alimentari”. Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio e responsabile nazionale prevenzione e grandi rischi di Fratelli d’Italia.