Pirozzi: con nuova legge Protezione Civile forma avanzata prevenzione

Roma – “L’aula del consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimita’ la mia proposta di legge di modifica del testo di riforma della normativa sulla Protezione Civile del Lazio. Tra le innovazioni l’istituzione scuola di alta protezione civile, con la liberalizzazione ad altre strutture riconosciute, di effettuare la formazione, aumentando l’offerta a vantaggio della professionalita’ degli operatori. Il cuore della modifica saranno i Centri Polifunzionali di Prossimita’, infrastrutture operative attrezzate distribuite sul territorio nelle zone maggiormente a rischio che permetteranno di diminuire al massimo i tempi dei primi interventi in caso di calamita’.”

“Grazie a questa innovazione nella logistica, che scaturisce dall’esperienza sul campo che ho vissuto con il sisma del 2016, la Regione Lazio avra’ una Protezione Civile finalmente incentrata su una forma avanzata di prevenzione, come dovrebbe essere ovunque. Difficolta’ operative come quelle che hanno caratterizzato la notte del terremoto del 24 agosto 2016 non avverranno piu’, grazie ai CPP, che garantiranno un coordinamento operativo fatto da persone che conoscono il territorio”. Cosi’ in un comunicato Sergio Pirozzi, Presidente della XII Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio Regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenza e prevenzione grandi rischi di Fratelli d’Italia.