Pittoritto aderisce a ‘Cambiamo’ di Toti e Palozzi

Roma – Il 30 settembre ultimo scorso è stato raggiunto un felice e desiderato accordo tra “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” e il neonato partito di Giovanni Toti, “Cambiamo”, con il consiglierere Adriano Palozzi, fondatore di Cambiamo.

“Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” sarà dunque parte integrante e non minoritaria, del partito dell’On. Toti per cercare di salvare l’italia dalla sciagura del governo ibrido del Movimento Cinque Stelle e dell’ancor peggio – se possibile – deriva di sinistra che è il Partito Democratico.

L’obiettivo di “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” è perciò di aiutare a far cresce con il proprio fattivo apporto il nuovo partito di Centrodestra, affiancando così l’intera coalizione che si sta configurando in quell’area con Fratelli d’Italia e la stessa Lega di Salvini, ma scegliendo una posizione più moderata, di centro liberale.

“Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” sarà così presente con tutti i propri tesserati, con i più stretti collaboratori e con i molti fiancheggiatori, per dar una mano a Giovanni Toti nella creazione di grande partito senza mai annullare la propria identità e originalità politica, intellettuale e culturale.

“Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” è giovane ma conta numerosi iscritti e notevoli attività sia politiche, culturali e sociali, realizzate e future e sarà in grado di portare un grosso contributo alla fortificazione del Centrodestra di “Cambiamo” creando un serbatoio alternativo – non in contrasto con Salvini e Fdi – ma in sintonia con un grande pensiero liberale di centro destra.

Candida Pittoritto, fondatrice e segretario di “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” sarà parte integrante e membro operativo della componente romana e regionale del Lazio di “Cambiamo”. Inoltre lei stessa ieri ha provveduto a ringraziare ufficialmente sui media, per la fiducia concessa alla sua persona e al suo movimento, sia l’On. e Presidente di “Cambiamo”, Giovanni Toti sia l’On. Adriano Palozzi.

Con Cambiamo e Civiltà Italiana il centro destra, cresce ogni giorno di più per amore incondizionato di questo nostro grande paese che è l’Italia.