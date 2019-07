Pm, su americano bendato due ipotesi

Roma – Abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio. Sono le due ipotesi di lavoro sulle quali si sta muovendo la Procura di Repubblica di Roma in relazione alla foto che ritrae Chistian Gabriel Natale Hjorth, accusato di concorso dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, bendato e ammanettato dentro la caserma dei Carabinieri di via in Selci, motivo per il quale e’ indagato un militare dell’arma. Sulla vicenda indaga anche la Procura Militare, alla quale sono stati inviati gli atti dagli uffici di piazzale Clodio.