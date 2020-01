Pm10 Tiburtina di nuovo sopra limiti, ma ‘situazione in miglioramento’

Roma – Nuovo sforamento a Roma dei limiti di legge per la presenza di Pm10 nella centralina di misurazione dell’Arpa Lazio a Tiburtina.

Ieri il dispositivo ha rilevato un quantitativo di particolato atmosferico pari a 54 microgrammi per metro cubo, oltrepassando il limite giornaliero di 50 a cui si fermano invece le centraline di Preneste, Magna Grecia e Cinecitta’.

Il Campidoglio e’ intervenuto stavolta non con un nuovo stop al traffico, ma con una determina dirigenziale a firma della direttrice del dipartimento Tutela ambientale, Laura D’Aprile, in cui la situazione viene descritta con “una tendenza a un significativo miglioramento nell’arco delle 48 ore” e viene rivolto un appello ai soggetti a rischio a “evitare di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti” e a tutti i romani a utilizzare il piu’ possibile i mezzi pubblici, condividere le automobili, preferire i mezzi ibridi ed essere parsimoniosi nell’utilizzo degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici.