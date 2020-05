polemica su Social Market per utilizzo ‘cibo scaduto’

Roma – Prodotti alimentari “che possono aver oltrepassato la data da consumarsi preferibilmente” in cambio di attivita’ e lavori socialmente utili. È uno dei punti del ‘Patto sociale’ da sottoscrivere per l’adesione all’iniziativa del Mercato Sociale realizzata a Ostia da Roma Capitale e X Municipio. A criticare questa modalita’ e’ il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola: “Il ‘patto sociale’ da siglare, oltre ad essere pittoresco nella sua formulazione, dichiara apertamente che i prodotti potranno essere scaduti, ma comunque sono integri dal punto di vista igienico sanitario.

Quindi lavoro socialmente utile in cambio di cibo probabilmente scaduto”, le parole di Zannola all’agenzia Dire citando il documento, che testualmente recita: ‘Sono esposti prodotti integri dal punto di vista igienico sanitario: prodotti prossimi alla scadenza o che possono aver oltrepassato la data ‘da consumarsi preferibilmente entro’ e quindi, in quest’ultimo caso, che sono prodotti che possono subire variazioni solo dal punto di vista organolettico’. Per il consigliere capitolino “il M5S sostiene che il Pd sia contro la poverta’ perche’ vuole revocare questa sperimentazione, io credo che loro siano contro la realta’ perche’ non sanno quello che fanno”.

Una polemica che si va ad aggiungere a quella dell’utilizzo dei lavori sociali per ricaricare la tessera necessaria ad acquistare i beni, su cui oggi e’ intervenuta direttamente la sindaca Virginia Raggi: “Voglio fare chiarezza su come funziona il meccanismo del social market: si fa la spesa con una card che viene ricaricata anche attraverso il tempo che viene dedicato ad attivita’ socialmente utili. Sottolineo che non c’e’ nessun obbligo e che tutto viene svolto su base volontaria”.

Per Zannola, pero’, questo chiarimento “non basta, non e’ sufficiente perche’ continua a essere culturalmente sbagliata l’idea di restituire dignita’ alle persone in stato di bisogno impiegandole in lavori ‘utili’ al Municipio, al Comune. Per rispondere al problema della poverta’ e’ necessario che la politica sia impegnata nel promuovere percorsi veri di orientamento, formazione e inserimento lavorativo e nel garantire accesso al cibo per tutti”.

Secondo l’esponente Pd, “colpevolizzare la poverta’, corrodere i principi su cui si fondano le comunita’, non fara’ altro che aumentare la frattura sociale che gia’ e’ sotto gli occhi di tutti in citta’. Si revochi quindi l’iniziativa, che da quello che ho potuto verificare e’ partita senza essere supportata da atti di indirizzo politico cittadino ne’ delle strutture amministrative conseguenti alla delibera di Giunta del X Municipio, e si lavori a un suo radicale ripensamento. Non sono solo io o i colleghi del gruppo a chiederlo, ma un pezzo di citta’ ignorata da questa Giunta che tutti i giorni e’ invece impegnata a difendere e tutelare la solidarieta’, il diritto al cibo e al lavoro di ogni essere umano”.