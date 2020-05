Roma – Il Policlinico Tor Vergata di Roma ha celebrato oggi la Giornata internazionale dell’Infermiere, che coincide con il bicentenario della nascita della prima infermiera Florence Nightingale. All’interno della struttura ospedaliera sono state predisposte delle iniziative per omaggiare e valorizzare la competenza e l’impegno degli infermieri. Lungo la Galleria del Policlinico sono stati posizionati pannelli tematici che raccolgono immagini, testimonianze e scatti fotografici che caratterizzano la professione e che in questo periodo diventano la testimonianza di cio’ che tutti gli operatori quotidianamente vivono con i pazienti.

Momento centrale della Giornata e’ stata la consegna da parte del commissario straordinario Tiziana Frittelli, del dirigente delle professioni sanitarie, Alessandro Sili, e della presidente dell’Ordine di Roma, Lia Pulimeno, di una targa celebrativa di ringraziamento e riconoscimento a quattordici infermieri del Policlinico, ognuno rappresentativo di una diversa area clinica, che si sono contraddistinti per il proprio operato e per lo spirito di abnegazione dimostrato. A coronamento dell’evento tutto il personale e’ stato omaggiato dalla performance della violinista Fiamma Flavia Paolucci che ha eseguito un breve repertorio dal vivo nella Galleria e nei cortili ai quali si affacciano tutte le degenze.

“Ritengo doveroso, soprattutto in questo particolare momento storico, tributare un sentito riconoscimento e ringraziamento a tutti gli infermieri che con impegno, sacrificio, coraggio e grande competenza stanno spendendo quotidianamente ogni loro energia fisica e mentale nella lotta alla pandemia- ha detto Frittelli- Questa giornata vuole rappresentare oggi il nostro rispetto e la nostra stima nei confronti della professione infermieristica, da sempre una delle colonne portanti del nostro Sistema Sanitario, di cui siamo, piu’ che mai in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, sempre piu’ fieri ed orgogliosi”.

Sili si e’ inoltre augurato che “questo 12 maggio sia l’inizio del tanto decantato futuro migliore di cui il nostro Ssn ha bisogno. Un futuro che vede finalmente gli infermieri protagonisti del sistema salute che, attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale, agiscono in maniera proattiva nella presa in carico delle persone e delle proprie famiglie. Mai come adesso e’ giunto il momento di chiudere su questioni professionali aperte da anni, che i nostri cittadini meritano di vedere concretizzate”.

Secondo Pulimeno, infine, “i colleghi ai quali consegniamo la targa ricordo sono l’emblema stesso della nostra professione, di una figura che sa impegnarsi e crescere, sa evolversi e porsi continuamente nuovi traguardi. Il livello di eccellenza dell’infermieristica romana e italiana e’ riconosciuta in tutto il mondo, oggi piu’ che mai apprezzata anche in patria. Siamo orgogliosi di questi colleghi e della prova corale che gli infermieri hanno saputo esprimere al cospetto di questa terribile pandemia, al prezzo di tanti sacrifici e purtroppo anche di molte vite. Proprio pensando a chi non ce l’ha fatta, avvertiamo forte il dovere di proseguire nel nostro cammino di crescita professionale e umana”.