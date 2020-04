Policlinico Tor Vergata: cordoglio per morte Guastamacchia

Roma – “Questa mattina e’ deceduto il signor Giorgio Guastamacchia, Sostituto Commissario in servizio nella Polizia di Stato, ricoverato da 12 giorni in terapia intensiva del Policlinico Tor Vergata. Il paziente era giunto con un quadro clinico di estrema gravita’”. È quanto si legge in una nota della Direzione generale del Policlinico Tor Vergata, a proposito della morte di Giorgio Guastamacchia, il poliziotto della scorta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Abbiamo seguito con fedelta’ le linee guida scientifiche adottate per il trattamento del Covid 19, fino al grado piu’ elevato ricorrendo al trattamento extra corporeo – Ecmo – per tentare fino all’ultimo di recuperarlo. Purtroppo- dichiarano i clinici- nonostante questo il risultato, sperato, in termine di sopravvivenza, non e’ stato raggiunto. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla Polizia di Stato che svolge ogni giorno, con dedizione, il proprio lavoro al servizio di tutti noi”.