Policlinico Umberto I, arriva #DonaUnaCorsaTaxi

Roma – “Una raccolta fondi promossa dall’Associazione Cuore Digitale, dedicata esclusivamente ai medici e agli operatori sanitari impegnati negli ospedali Covid di Roma, e’ in grado di aiutare il personale ospedaliero, al momento particolarmente impegnato a causa della pandemia, agevolandolo con corse taxi gratuite che garantiscono loro una piena sicurezza negli spostamenti lavoro-casa e viceversa. La donazione e’ frutto di un accordo tra Cuore Digitale e la cooperativa Pronto Taxi 6645 che si e’ resa subito disponibile ad espletare il servizio, ad un presso solidale, nella citta’ di Roma entro GRA. In virtu’ dei fondi raccolti fino ad oggi, che saranno distribuiti sotto forma di buoni taxi elettronici agli Ospedali Covid, il Policlinico Umberto 1 di Roma ha ricevuto n. 40 corse gratuite riservate al solo personale sanitario dipendente”. Cosi’ in un comunicato il Policlinico Umberto I di Roma. “La salute dei nostri professionisti della salute sta a cuore a tutti, per cui ringrazio per questo gesto di solidarieta’ che agevolera’ sicuramente il nostro personale che da settimane lavora senza sosta”, dichiara il direttore generale dell’AOU Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella.