Politi-Bordoni (LEGA): bonus affitti, ritardi sulla pelle dei cittadini

Roma – Maurizio Politi e Davide Bordoni, rispettivamente capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e consigliere Lega, hanno rilasciato in una nota delle dichiarazioni riguardanti il bonus affitti.

“Sono passati 10 giorni dall’approvazione in Regione del provvedimento sul Bonus affitti, ma i cittadini romani ancora non possono accedervi perché il Comune non ha pubblicato il bando. Migliaia di persone che si trovano in difficoltà a causa dell’epidemia che ha colpito il Paese non hanno ancora idea di come potranno accedere al bonus. Inoltre, purtroppo il tempo stringe perché il Comune ha tempo per ultimare tutta la procedura e consegnarla in Regione fino al 24 maggio, e calcolando l’ingente quantità di domande che perverranno agli uffici dipartimentali, ci chiediamo perché la giunta Raggi stia perdendo tempo”.