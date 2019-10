Politi: città fa schifo, presenteremo sfiducia a sindaca Raggi

Roma – Le dimissioni del CDA di AMA certificano il fallimento del Sindaco Raggi. La città fa schifo e il Sindaco con i suoi assessori ha solo peggiorato la situazione. Non essere in grado di approvare il bilancio 2017 manifesta tutta l’inettitudine amministrativa di questa giunta. Entro la settimana depositeremo in aula una mozione di sfiducia al M5S. Sui rifiuti nessuna strategia, in perfetta sintonia con Nicola Zingaretti. Ora basta, il tempo delle idiozie è finito. Nominano persone, consiglieri e presidenti e poi fanno solo danni. La pazienza è finita. Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo lega in Assemblea Capitolina.