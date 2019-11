Politi: incompetenza M5S ha bloccato iter Stadio della Roma

Roma – Sul progetto dello stadio della Roma “purtroppo e’ tutto bloccato, sono degli incompetenti e servirebbe una spinta politica forte: come sulle Olimpiadi non fanno nulla per evitare che possa accadere qualcosa”. Lo ha detto il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, intervistato in diretta Facebook dall’Agenzia Dire. “I tecnici del dipartimento Urbanistica sono disperati- ha aggiunto Politi- bloccare il dipartimento non vuol dire bloccare Caltagirone o i grandi costruttori, ma bloccare chi deve portare una Scia, chi modifica una finestra, una facciata, quei piccoli lavori di ammodernamento che danno anche lavoro alle piccole imprese che sono la vera ossatura dell’economia capitolina”.