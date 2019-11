Politi: Non si fa riforma Roma con due incontri, M5S non ha idee

Roma – “Quando si parla della nostra citta’ e’ sempre una cosa buona, ma spesso la dignita’ delle cose che si fanno e’ data anche dal tempo che gli si dedica. Parliamo di tre settimane di preparazione per fare due appuntamenti su un un documento ordinario, affrontiamo questo tema importante per Roma Capitale con due soli appuntamenti alle spalle. Oggi venite a chiedere il consenso delle opposizioni senza aver affrontato il tema dell’emergenza rifiuti: sarebbe opportuno che sul tema dei rifiuti il prossimo sindaco avesse piu’ poteri. Avete preparato un ordine del giorno per chiedere un po’ di soldi al Governo, dicendo che ci sono delle idee ma non ben definite. Il vero problema e’ che il M5S ha scaricato Roma, i vostri parlamentari al Governo vi hanno scaricato”. Lo ha detto il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sullo status di Roma Capitale e relativi poteri e risorse.