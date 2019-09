Politi: Raggi e Zingaretti penosi

Roma – “Negli ultimi due mesi sono stati in silenzio per consentire l’alleanza dei cinque stelle in Regione Lazio con il PD, ora che come al solito la situazione dei rifiuti sta nuovamente precipitando, tornano a beccarsi. Un Sindaco e un Governatore che pensano solo alla stabilità delle loro maggioranze e mai ai problemi della città. Nessun impianto e nessuna soluzione, questo è l’unico risultato della penosa gestione Raggi-Zingaretti. Per il bene di Roma si mettano finalmente a lavorare e non facciano pagare la loro incapacità ai romani.”

Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.